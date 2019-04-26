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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 20:46

Son dakika: 'ta yolda çatlaklar oluştu çevredeki binalar boşaltıldı

'ta, bir inşaattan dolayı yolda çökmeler meydana gelirken bir apartmanda çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı.

'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Valiliğinden olay ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

" ilçemiz Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."

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