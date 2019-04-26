Güzelyurt Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.





İstanbul Valiliğinden olay ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;





"Esenyurt ilçemiz Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."



