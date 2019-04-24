Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yoğun güvenlik önlemi altında gelirken, komandoların gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan sonra 50'ye yakın zırhlı araçlarla birlikte komandalar Suriye sınırındaki birliklere takviyeye gönderildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırındaki birliklere Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) tarafından komanda takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yoğun güvenlik önlemi altında gelirken, komandoların gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan sonra 50'ye yakın zırhlı araçlarla birlikte komandalar Suriye sınırındaki birliklere takviyeye gönderildi.
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