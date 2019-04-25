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  • 25.04.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 15:20

'ye saldırıdan aranıyordu! Sınırda yakalandı...

'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla 'a gitmek için hazırlık yaparken yakalanan, darbe girişiminde '’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan arandığı belirlenen R.K., tutuklandı.

TBMM'ye saldırıdan aranıyordu! Sınırda yakalandı...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde devriye görevi sırasında yasa dışı yollarla 'a geçme hazırlığı yapan 1 kişiyi, 1'inci Derece 'de yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma komutanlığına getirilen şüphelinin darbe girişiminde ''yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan aranan Jandarma Okullar Komutanlığı Subay Temel Kursu eski kursiyerlerinden R.K. olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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