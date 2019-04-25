Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'na katıldı. Özetle şu açıklamaları yaptı:



OSMANLI EN İYİ KAYIT TUTAN DEVLET:

Osmanlı dünyada en iyi kayıt tutan devletlerin başında gelir. Osmanlı arşivi öyle bir hazine ki sadece ülkemizin değil aynı zamanda 40'dan fazla devletin geçmişini içinde barındırıyor.



KANLI GEÇMİŞE SAHİPLER:

Arşivlerimiz sayesinde tüm dünyaya göğsümüzü gererek, gerçekleri haykırdığımız tartışmalardan biri de Ermeni meselesidir. Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye'ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkışanlara baktığımızda hepsinin de kanlı bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz.



FAİLLERİ FRANSIZLAR:

Soykırımdan söz edenler, daha 80 yıl önce Avrupa'da başlattıkları Yahudi avını, toplama kamplarını hafızalarından silmiş durumdalar. Daha 25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır.





MACRON'A DA SÖYLEDİM:

(Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u kastederek) Bir keresinde kendisine de söyledim. Dedim bu işlerde yenisin, Cezayir'de, Ruanda'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz. Kimi aldatıyorsunuz. Tüm dünya şunu bilmeli. Biz arşivleri sonuna kadar açtık. Ermeniler, varsa arşiviniz siz de açın. Tüm dünya varsa arşivlerinizi açın, getirin. Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok, her şey açık ve net. Bugüne kadar hiçbir grup ve devlet, iddialarını arşiv belgeleri ile ispat edememiştir.



ATEŞYAN'A MEKTUP

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a mektup gönderdi. Mektupta, "Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında

hayatını kaybeden Osmanlı Ermenileri'ni ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.



ANADOLU'NUN BİR ECZA DOLABI OLDUĞUNA İNANIYORUM

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi başladı. Kongreye katılan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuşma yaptı. "Dünyanın her yerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına olan talep hızla artıyor. Anadolu topraklarının, hem bedensel hem de ruhsal hastalıklar için bir ecza dolabı olduğuna inanıyorum. Türkiye, dünyada en çok müracaat edilecek bir şifa merkezi haline getirilmelidir" ifadelerini kullandı.