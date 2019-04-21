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Askerlik 6 aya düştü mü? MSB yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli ücreti

Yeni askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü? Askerlik görevini henüz yerine getirmemiş olan bireylerin yakından takip ettiği konular arasında yer alan yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar belli oldu. Tek tip askerlik sistemi olarak da adlandırılan yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yapmıştı. Açıkladığı şema ile konuya açıklık getiren Bakan Akar, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bedelli askerlik ücreti konusunda merak edilenler yanıtladı. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

21.04.2019 17:32 - Son Güncelleme: 21.04.2019 17:32
Askerlik 6 aya düştü mü? MSB yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli ücreti

Tek tip askerlik olarak bilinen yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın canlı yayında yeni şemayı açıklamasının ardından sistemin ne zaman yürürlüğe gireceği merak edilmeye başlandı. Askere gidecek olanların yakından takip ettiği yeni askerlik sisteminde detaylar belli olmuş, askerliğin 6 aya düşeceği bildirilmişti. Yeni sistemle bedelli askerlik de kalıcı hale gelecek. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Askerlik 6 aya düştü mü? MSB yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli ücreti

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bakan Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili "Cumhurbaşkanımızın bir ilk ön talimatlarını aldık ama bir kez daha orada irdelenecek ondan sonra kanunlaşacak" diyerek 2019 Nisan ayında değerlendirileceğini belirtmişti. TBMM'nin mesaiye başlaması ile birlikte yeni askerlik sisteminin Meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Askerlik 6 aya düştü mü? MSB yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli ücreti

Çalışmanın Cumhurbaşkanlığına sunulacağını belirten Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ilk ön talimatlarını aldık ama bir kez daha orada irdelenecek ondan sonra kanunlaşacak. Önümüzdeki nisan ayında bunlar gerçekleşecek. O sırada bunlar değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Askerlik 6 aya düştü mü? MSB yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli ücreti

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre şu anki tutar 31 bin 343 lira olarak görünüyor. Bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammına göre yeniden hesaplanacak.

Askerlik 6 aya düştü mü? MSB yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli ücreti

DÖVİZLİ ASKERLİK TUTARI NE KADAR?

Dövizli askerlik tutarı bedelli askerlik ücretine göre hesaplanacak. Dövizli askerlik bedeli şu anki kura göre 5 bin 113 Euro.

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