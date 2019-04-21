Askerlik 6 aya düştü mü? MSB yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli ücreti
Yeni askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü? Askerlik görevini henüz yerine getirmemiş olan bireylerin yakından takip ettiği konular arasında yer alan yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar belli oldu. Tek tip askerlik sistemi olarak da adlandırılan yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yapmıştı. Açıkladığı şema ile konuya açıklık getiren Bakan Akar, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bedelli askerlik ücreti konusunda merak edilenler yanıtladı. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Tek tip askerlik olarak bilinen yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın canlı yayında yeni şemayı açıklamasının ardından sistemin ne zaman yürürlüğe gireceği merak edilmeye başlandı. Askere gidecek olanların yakından takip ettiği yeni askerlik sisteminde detaylar belli olmuş, askerliğin 6 aya düşeceği bildirilmişti. Yeni sistemle bedelli askerlik de kalıcı hale gelecek. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Bakan Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili "Cumhurbaşkanımızın bir ilk ön talimatlarını aldık ama bir kez daha orada irdelenecek ondan sonra kanunlaşacak" diyerek 2019 Nisan ayında değerlendirileceğini belirtmişti. TBMM'nin mesaiye başlaması ile birlikte yeni askerlik sisteminin Meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.