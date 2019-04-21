Askerlik 6 aya düştü mü? MSB yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli ücreti

Tek tip askerlik olarak bilinen yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın canlı yayında yeni şemayı açıklamasının ardından sistemin ne zaman yürürlüğe gireceği merak edilmeye başlandı. Askere gidecek olanların yakından takip ettiği yeni askerlik sisteminde detaylar belli olmuş, askerliğin 6 aya düşeceği bildirilmişti. Yeni sistemle bedelli askerlik de kalıcı hale gelecek. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...