Dikkat! 2 ayda bir 550 lira verilecek

Asker ailelerine yapılan yardıma, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Program kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira. Yani aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi de sağlanabiliyor. İşte merak edilen detaylar... Askere giden kişi evli ise resmi nikâhlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin.

ASKER AİLELERİNE YARDIMINI ALMAK İÇİN KİMLİK YETERLİ



Kimler yararlanabilir?



Askere giden kişi evli ise resmi nikâhlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.





Başvuru nereye yapılacak?



Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. 'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.



İstenen belgeler neler?



Başvuran kişinin TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı isteniyor. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.



EN FAZLA 12 AY



Para nereye yatıyor?



Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL'lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor.