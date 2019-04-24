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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 06:25

'de belediyeye ait depoda

Kartepe'de bulunan ilçe belediyesine ait olan bir depoda gece saatlerinde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Belediyeye ait depoda yangın

'nin Kartepe ilçesinde belediyeye ait bir depoda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ne ait depoda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alev topuna dönen binadaki çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

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