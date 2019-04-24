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  • 24.04.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 18:27

Son dakika: 'ya bomba yağdı! Hedefler yerle bir edildi...

bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler hava harekâtları neticesinde imha edildi.

PKK'ya bomba yağdı! Hepsi yerle bir edildi...
kuzeyi Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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