Son dakika: PKK'ya bomba yağdı! Hedefler yerle bir edildi...
PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler hava harekâtları neticesinde imha edildi.
Irak kuzeyi Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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