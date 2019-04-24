Olay, öğlen saatlerinde Kaletül Üstad tepesi bölgesinde meydana geldi. Asiye Aktuğ, ailesiyle birlikte yabani ot topladığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 750 metre yükseklikteki tepeden düştü.





Olayı gören yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından drone ile Aktuğ'un düştüğü yeri tespit etti. Hayatını kaybettiği düşünülen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor.



