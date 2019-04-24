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  • 24.04.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 19:01

'te korkunç olay! Ot toplarken 750 metre yükseklikten düştü

'in Tillo ilçesinde, iddiaya göre yabani ot toplarken dengesini kaybeden (40), 750 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yer drone ile tespit edilen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Siirt'te korkunç olay! Ot toplarken...

Olay, öğlen saatlerinde Kaletül Üstad tepesi bölgesinde meydana geldi. , ailesiyle birlikte yabani ot topladığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 750 metre yükseklikteki tepeden düştü.

Olayı gören yakınlarının ihbarıyla bölgeye , UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından drone ile Aktuğ'un düştüğü yeri tespit etti. Hayatını kaybettiği düşünülen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor.

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