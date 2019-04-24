E-devlet kişi vekaletnameleri sorgulama nasıl yapılır? E-devlet girişi nasıl yapılır, şifresi nereden alınır?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek" ifadelerine yer verildi. E-Devlet'in resmi sitesine (www.turkiye.gov.tr) giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan "Sisteme Giriş" linkine tıklamanız, ardından ise "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir..

E-DEVLET GİRİŞİ HAKKINDA

E-Devlet'in resmi sitesine (www.turkiye.gov.tr) giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan "Sisteme Giriş" linkine tıklamanız, ardından ise "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir..

E-DEVLET GİRİŞİ ALMA

İlk kez e-devlet şifresi alıyorsanız PTT müdürlüklerine gitmeniz gerekir. Eğer şifrenizi unuttuysanız "Şifremi unuttum" kısmı ile www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinde kayıtlı olan telefonunuza kod gelmesini sağlayabilirsiniz. Böylece şifre değişikliğini kolayca yapabilirsiniz.

E-DEVLET SİSTEMİNDE YER ALAN BAZI HİZMETLER

-Adalet Bakanlığı'ndan yapılacak işlemler,

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili işlemler,

-Emniyet Genel Müdürlüğü işlemleri,.

-Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri,

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işlemleri,

-Başbakanlık işlemleri,

-Doğal Afet Sigortaları Kurumu işlemleri,

-Milli Eğitim Bakanlığı işlemleri,

-Milli Savunma Bakanlığı işlemleri,

-PTT işlemleri yapılabilir..

ABONELİK İŞLEMLERİ DE E-DEVLET ÜZERİNDEN

Vatandaş, elektrik, doğalgaz, su abonelik işlemlerini artık e-Devlet'ten yapabiliyor. Kısa süre önce bazı illerde başlayan uygulama, 2 ay içerisinde tüm illeri kapsayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İki ay içerisinde tüm illerde e-Devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemleri yapılabilecek" dedi. Telefon ve internet aboneliklerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Oktay, "Şimdi onu başlatıyoruz. Onu da bunun içerisinde alacağız. Biz bunların tamamını bitireceğiz. Bu yıl sonu itibarıyla biz e-Devlet'te 1.0 versiyonunu uygulamaya alacağız" şeklinde konuştu.

E-DEVLET NEDİR?

E-Devlet, devlet tarafından bilgi ve iletişim işlemlerinin kullanılarak, devlet kurumlarına erişimi en hızlı şekilde sağlamayı amaçlamaktadır. Elektronik ortamda sunulan bu sistem tüm bireylere kolaylık sağlamak amacıyla ülkemizde hizmet vermektedir.

E-DEVLET KAPISI NEDİR?

E-Devlet, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan bir internet sitesidir. E-Devlet Kapısı'nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.

E-DEVLET ŞİFRESİ ALMAK İÇİN:

T.C kimliğiniz varsa eğer herhangi bir PTT şubesine başvurarak şifrenizi alabilirsiniz. Elinizdeki şifre ile hemen sisteme giriş yapabilirsiniz. Türk vatandaşı olan 15 yaşını doldurmuş her birey şifre alabilir. Verilen şifre kişinin kendisine özeldir. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra kendinizin belirleyeceği, belirli kriterlerden oluşan bir şifre kullanılacaktır.