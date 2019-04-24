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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 12:20

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

19 Nisan'da 4 askerin şehit düştüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen hava harekatında, 19 Nisan'da piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın şehit olduğu bölgede bir grup terörist etkisiz hale getirildi.

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