Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama Milli Savunma Bakanlığı, "Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu heyetler arası değerlendirme toplantısında bir araya geldi, toplantıda TSK'nın komuta kademesi de yer aldı." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, F-35 ve S-400 gerilimini görüşmek üzere bir araya geldi.



Toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı, "Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu heyetler arası değerlendirme toplantısında bir araya geldi, toplantıda TSK'nın komuta kademesi de yer aldı." açıklamasında bulundu.