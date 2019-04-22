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  • 22.04.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 16:17

Başkan Erdoğan, ’da ölen mühendisin babasıyla görüştü

Başkan , 'da meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden mühendis 'nin (34) acılı babasına taziye dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

Başkan , her ikisi de Adıyamanlı olan mühendislerin ailelerini yalnız bırakmadı. Terör saldırısında 'nın Başkenti Colombo'da otelin restoranda yemek yerken Adıyaman nüfusuna kayıtlı olan İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş (25) ve Elektrik Elektronik Mühendisi (34) hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde oturan Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi'ni Başkan Recep Tayyip Erdoğan aradı. Başkan Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileklerinde bulunarak acılı aileye sabırlar diledi.

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