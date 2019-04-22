Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her ikisi de Adıyamanlı olan mühendislerin ailelerini yalnız bırakmadı. Terör saldırısında Sri Lanka'nın Başkenti Colombo'da otelin restoranda yemek yerken Adıyaman nüfusuna kayıtlı olan İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş (25) ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi (34) hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde oturan Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi'ni Başkan Recep Tayyip Erdoğan aradı. Başkan Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileklerinde bulunarak acılı aileye sabırlar diledi.