Ev sahipliğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı 23 Nisan resepsiyonuna katılan Bakan Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamaları şöyle:

'YALAN RÜZGARINDAN YORULDUM'

Muhtarın bilgisi ve haberi olduğunu söylüyor, muhtar açıklama yapıyor 'Haber yok.' diyor. Ailenin bilgisi olduğu söyleniyor, aile açıklama yapıyor, 'Bizim bilgimiz yoktur, artık bizi rahat bıraksın, biz dua etmek istiyoruz.' diyor. Elde sopalar vardı diyor, sopalarla ilgili kimsenin bir bilgisi, görgüsü veya böyle bir değerlendirme yok. İnan bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Ben bu yalan rüzgarından yoruldum.

Bizim bulgularımızda şu ana kadar provokasyonu veya dışarıdan gelerek provokasyonu sağlayan tespitimiz söz konusu değildir.

Bana sorsa ben gitmemesinin daha doğru olabileceğini çok net bir şekilde söylerim. Çünkü ortamı takip ediyorum. Bizim meselemiz biraz da psikolojik iklimi takip etmek ve tedbir almaktır. Sadece güvenlik tedbiri almak değildir.

YSK AÇIKLAMASI

YSK'nin bir kararla birlikte bu itiraza konu olan meselelerin araştırılması ve bunlarla ilgili yapılacak birtakım değerlendirmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmaların sonucu ne çıkacak hep beraber göreceğiz.