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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 21:30

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklaması: bulgusuna rastlanmadı

İçişleri Bakanı Süleyman , 'na yapılan saldırıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Soylu, ''Şu ana kadar hiç bir bulgusuna rastlanmadı. Terör örgütlerine aralarına mesafe koyacaklar. Bana sorsalardı gitmemelerini önerirdim.'' ifadelerini kullandı.

Provokasyon bulgusuna rastlanmadı

Ev sahipliğini Başkanı 'un yaptığı 23 Nisan resepsiyonuna katılan Bakan açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamaları şöyle:

'YALAN RÜZGARINDAN YORULDUM'
Muhtarın bilgisi ve haberi olduğunu söylüyor, muhtar açıklama yapıyor 'Haber yok.' diyor. Ailenin bilgisi olduğu söyleniyor, aile açıklama yapıyor, 'Bizim bilgimiz yoktur, artık bizi rahat bıraksın, biz dua etmek istiyoruz.' diyor. Elde sopalar vardı diyor, sopalarla ilgili kimsenin bir bilgisi, görgüsü veya böyle bir değerlendirme yok. İnan bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Ben bu yalan rüzgarından yoruldum.

Bizim bulgularımızda şu ana kadar u veya dışarıdan gelerek provokasyonu sağlayan tespitimiz söz konusu değildir.

Bana sorsa ben gitmemesinin daha doğru olabileceğini çok net bir şekilde söylerim. Çünkü ortamı takip ediyorum. Bizim meselemiz biraz da psikolojik iklimi takip etmek ve tedbir almaktır. Sadece güvenlik tedbiri almak değildir.

YSK AÇIKLAMASI
YSK'nin bir kararla birlikte bu itiraza konu olan meselelerin araştırılması ve bunlarla ilgili yapılacak birtakım değerlendirmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmaların sonucu ne çıkacak hep beraber göreceğiz.

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