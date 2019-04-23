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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 21:15

'ta 'lı 4 terörist teslim oldu

'ın ilçesinde 'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'lı 4 terörist teslim oldu

Alınan bilgiye göre, terör örgütü 'nın kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısına gelen 2'si kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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