Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısına gelen 2'si kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısına gelen 2'si kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.