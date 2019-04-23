MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş YSK açıklaması MHP lideri Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun ara kararıyla ilgili, "Yorumlar çalışmaya gölge düşürmesin. Önce çalışmalar bitsin sonra değerlendirme yapılır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun ara kararıyla ilgili, "Yorumlar çalışmaya gölge düşürmesin. Önce çalışmalar bitsin sonra değerlendirme yapılır" dedi.



İstanbul seçimlerine yönelik itirazları görüşen YSK, 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar vermişti. Kurul, AK Parti'nin KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına yönelik itirazını ise reddetti.

