23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede çeşitli etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan'ın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de Kars oldu. Çeşitli gösterilerin düzenlendiği Kars'ta protokolde yerini aldı.
KOMUTAN HDP'LİLERLE TOKALAŞMADI
Gösteriler başlamadan önce 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokol konuklarından HDP'li Kars Belediye Eş Genel Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirdi.
Elleri havada kalan eş başkanlar ve meclis üyeleri diğer kişilerle tokalaştıktan sonra yerlerine oturararak gösterileri izledi.
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