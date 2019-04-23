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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 20:11

'li Başkan 'e soğuk duş!

'ta gerçekleştirilen törenlerine katılan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, 'li Belediye Başkanı 'le tokalaşmadı.


Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede çeşitli etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan'ın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de oldu. Çeşitli gösterilerin düzenlendiği Kars'ta protokolde yerini aldı.

KOMUTAN HDP'LİLERLE TOKALAŞMADI
Gösteriler başlamadan önce 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokol konuklarından 'li Kars Belediye Eş Genel Başkanları ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirdi.

Elleri havada kalan eş başkanlar ve meclis üyeleri diğer kişilerle tokalaştıktan sonra yerlerine oturararak gösterileri izledi.

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