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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 20:07

: ’nın kararına yorum yapmam yanlış olur

, ’nın kararına ilişkin , ''YSK’nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim” dedi

Yıldırım'dan flaş YSK açıklaması
, 'nın kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, ''YSK'nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim" dedi.

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