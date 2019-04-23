Binali Yıldırım, YSK'nın kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, ''YSK'nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim" dedi.
Yıldırım, ''YSK'nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim" dedi.
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