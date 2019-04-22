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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 20:20

Son dakika: 15 ilde operasyonu: 14 askere gözaltı

Balıkesir merkezli 15 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda biri emekli, 14 asker gözaltına alındı.

15 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, /'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bugün Balıkesir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Aydın, Kütahya, Ankara, Konya, Kayseri, Amasya, Malatya, Erzincan, Erzurum, Iğdırve Batman'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, biri emekli 13 astsubay ve 1 binbaşı olmak üzere toplam 14 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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