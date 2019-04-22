Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bugün Balıkesir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Aydın, Kütahya, Ankara, Konya, Kayseri, Amasya, Malatya, Erzincan, Erzurum, Iğdırve Batman'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, biri emekli 13 astsubay ve 1 binbaşı olmak üzere toplam 14 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.