Seçim süreci boyunca 'Ben hak yemem' söylemleriyle ucuz siyasi şovlara imza atan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun,İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) görevinin ilk günlerinde yüzlerce kişiyi ekmeğinden ettiği ortaya çıktı. 2018'in Kasım ayında İSKİ bünyesinde istihdam edilmek üzere 461 memur alımına çıkıldığı, gerekli şartları taşıyan 2 bin 305 kişinin mülakatının sonuçlanmasına rağmen, yerleştirmeye hak kazanan adayların, İmamoğlu'nun partizan tavrı yüzünden engellendiği bildirildi. Yeni Akit'in haberine göre büyük bir emek ve çaba sarf ederek mülakatlara giren 2 bin 305 adayın, İmamoğlu'nun 18 Nisan tarihinde yayınladığı 'ikinci bir talimata kadar personel alımlarının durdurulmasını' isteyen 64242 sayılı genelgesinden dolayı mağdur edildikleri belirlendi. Kazanılmış hakları skandal bir genelgeyle gasp edilen adayların akıbeti ise merak konusu oldu.

461 KİŞİNİN EKMEĞİNE ENGEL OLDU

Türkiye tarihinin en şaibeli yerel seçimleri sonrası mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Önce antrikot tiyatrosuyla ucuz bir algı operasyonuna imza atan, daha sonra da İBB'nin veri tabanının üçüncü kişilerce kopyalanması talimatı veren İmamoğlu şimdi de İBB'de memur olma hakkını kazanmış adayların hakkını göz göre göre hiçe sayıyor. Geçtiğimiz kasım ayında İBB meclisinde onaylanan İSKİ'ye 461 memur alımı son raddede CHP'li İmamoğlu'nun engeline takıldı. Alınacak memur sayısının beş katı kadar adayın mülakata çağrıldığı ve geçtiğimiz günlerde mülakatların tamamlanmasına rağmen sonuçların açıklanması İmamoğlu tarafından durduruldu. Böylece memur olma hakkı kazanmış 461 kişinin emeği CHP'li İmamoğlu'nun kadrolaşma sevdası yüzünden sekteye uğradı.

GENELGEYLE YASAKLADI

Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağı yönünde beyanatlar veren İmamoğlu'nun, mülakat süreci tamamlanmış ve haklarını kazanmış 461 kişinin ekmeğini engellemesi ise samimiyetsizlik olarak yorumlandı. Göreve geldiği ilk gün yayınladığı genelgeyle yüzlerce kişi mağdur oldu. İmamoğlu'nun tevazu arkasına gizlediği kibirli yüzü de ifşa olmaya başladı. 64242 sayılı genelgede, "18.04.2019 tarihi itibariyle İBB bağlı kuruluşların (İSKİ ve İETT) ve iştiraklerinin günlük ve rutin işleri aksatmayacak şekilde iş ve işlerin devam ettirilmesine; bu kapsamın dışında kalan ödeme, harcama ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrimenkul kiralama, alış ve satış ve benzeri tüm işler ve işlemler ikinci bir talimata kadar durdurulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KAZANILMIŞ HAKKI GASP ETTİ

Kendisinde aylar önce İBB meclisi tarafından onaylanan süreci baltalayan İmamoğlu'nun, mülakatı başarıyla geçen adayların isimlerinin açıklanmasını engellenmesinin temel nedeni olarak kadrolaşma sevdası gösteriliyor. Başvuru şartlarını taşıyan 2 bin 305 kişi arasından sözlü mülakatı başarıyla geçen 461 memur adayının haklarının gasp edilmesi tepki çekiyor. Hükümetin istihdam oluşturmak için olağanüstü bir gayret gösterdiği bir dönemde, CHP eliyle istihdama darbe vurulması ise dikkat çekiyor.