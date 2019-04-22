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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 10:28

: 'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon! 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

haberine göre 'da yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki soruşturmasında 35'i aktif görevli 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 35'i görevde bulunan 50 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde devam ettiği belirtilen açıklamada, gözaltı kararı alınanların 35'inin görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün Ankara'da bulunduğu, 24 ildeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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