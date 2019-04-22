Son dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında flaş açıklama
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında flaş bir açıklama yaptı. Çelik açıklamasında, " Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir." dedi.
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