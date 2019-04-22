Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.04.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 10:55

Son dakika: 'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında flaş açıklama

Son dakika haberine göre Sözcüsü Ömer Çelik Genel Başkanı 'na yapılan saldırı hakkında flaş bir açıklama yaptı. Çelik açıklamasında, " Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen ’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında flaş açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri