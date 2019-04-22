Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.04.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 16:50

'da akılalmaz olay! giydirip gezdirdiler!

'da 2 kardeş, akrabaları genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki genci sütyen ve giydirip, sokaklarda gezdirdi. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, paylaşan kardeşler, tutuklandı.

Akılalmaz olay! Etek giydirip gezdirdiler

Akılalmaz olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. K. (23) ve ağabeyi Hasan K. (25) akrabaları olan genç kızın C. isimli genç tarafından taciz edildiğini öğrendi. Öfkeye kapılan kardeşler, tacizle suçlanan gencin iş yerine gitti. Buradaki çalışanlardan A.D. (18), kardeşlere, C.'nin işyerinde olmadığını söyledi. Ancak kardeşler, A.D.'yi tacizciye yardım ettiği gerekçesiyle zorla otomobillerinin bagajına koyup, kaçırdı.

Hasan K. ve Halil K. yol üzerindeki bir mağazadan ve sütyen alıp, A.D.'ye giydirdi. Ardından dan A.D.'yi sokak ortasında gezdirerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri de paylaştı.

TUTUKLANDILAR
ihbar edilmesi üzerine araştırma başlatan polis, Halil K. ve ağabeyi Hasan K.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAdana'da akılalmaz olay! Etek giydirip gezdirdiler!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri