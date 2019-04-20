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  • 21.04.2019 07:10
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 07:10

'de lojmanlarına silahlı saldırı

'in Buca ilçesindeki lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

İzmir'de NATO lojmanlarına silahlı saldırı

İddiaya göre, 03.00 sıralarında lojmanları civarına taksi ile gelen 2 kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Polis ekipleri, koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüphelileri İZBAN Koşu İstasyonu civarında yakalayarak, gözaltına aldı.

Yanlarında pompalı tüfekle yakalanan kişilerin üst aramasında kar maskesi, 25 tüfek kartuşu bulundu.

Şüpheliler E.D.K. ve B.D.K, Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş fişek bulundu, 2'sinin NATO lojmanlarının bekçi kulübesine, 2'sinin de lojmanların bahçe duvarına isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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