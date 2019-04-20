Yapma Begüm!

Bipolar bozukluğu olan genç kız intihar etti. Üzücü olay dün Adana'da meydana geldi. Özel bir üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören, son sınıf öğrencisi Begüm D. (25), ailesiyle oturduğu 9'uncu kattaki evin penceresinden atladı. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Hemen hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ÇEKYA'DA STAJ!

Begüm D.'nin, bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü ve bipolar bozukluğunun olduğunu belirledi. Genç kızın, ailesine bıraktığı, 'Bu hastalığı yenmek için ilaç kullandım. Tüm tedavilere rağmen intihar etmeyi aklımdan çıkaramıyorum. Lütfen beni affedin, artık dayanamıyorum' yazılı not bulundu. Begüm D.'nin yakın zamanda Çekya'da 5 ay staj yaptığı da öğrenildi.





Begüm D. henüz 25 yaşındaydı. Psikolojik sorunlarını bir türlü atlatamadı, metrelerce yükseklikten atlayarak canına kıydı. Ölüm haberini alan sevenleri yıkıldı.