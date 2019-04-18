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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 14:07

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darbe girişimine ilişkin davada, eski Kurmay Albay Gürcan Sercan, cezasına çarptırıldı.

Eski İstanbul İl Jandarma Komutanına müebbet hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin eski Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davada, 11 sanık ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan cezasına çarptırıldı.

İstanbul 29. 'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ve eski Albay Haydar Yalın'ın da arasında olduğu 11 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bu sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezalarını müebbet hapse indiren mahkeme heyeti, 28 sanığa da ''anayasayı ihlal etmeye yardım etme'' ve ''terör örgütüne üye olma'' suçlarından değişik oranlarda hapis cezaları verdi.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan 4 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

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