Sözde gazeteci kimliğiyle yıllarca FETÖ örgütüne hizmet eden, kripto FETÖ'cü Fehmi Koru; son yazısında, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehirleri kaybetmesinden MHP'yi sorumlu tutmuştu. Partisinin Antalya kampında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fehmi Koru'ya çok sert sözlerle cevap verdi.

BU NE ŞEREFSİZLİKTİR?



İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:

Biz bunların alayını tanıyoruz. Ne yapmak istediklerini az çok biliyoruz. FETÖ'nün Fehmi'si, Pensilvanya'nun Koru'su, 15 Temmuz'un intikamını almak için sıraya girmiştir. Bu şahsın elini kolunu sallayarak dolaşıyor olması hayrettir. Pensilvanya'nın korosunun eski gazeteci kadrosundan olan melun şahıs, MHP'nin, AK Parti'nin altını oyduğunu ifade etmiştir. AK Parti'nin daha az zararlı bir müttefik bulmasını utanmadan sıkılmadan önermiştir. MHP, TBMM'de denge ve denetleme görevi yapmaktadır. Bu çürük yumurta, bu husumet odağı hangi hakla bunları söyleyebilmektedir? Bu ne şerefsizliktirKaranlık dönemlerin kalemşörü olan bu şahsın geçmişinden utanması var mıdır? FETÖ'nün Koru'su kime hangi mesejları veriyor? Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyenler, 15 Temmuz'un intikamını almak isteyenlerdir. Bizim ittifakımız siyasi alışveriş üzerine bina edilmiş değildir. Cumhur İttifakı Türk milletinin iradesiyle inşa edilmiştir.