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  • 20.04.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 12:25

Bahçeli'den 'ya çok sert sözler: Bu ne şerefsizliktir?

Lideri Bahçeli, AK Parti'nin yerel seçimlerinde büyükşehirleri kaybetmesinden MHP'yi sorumlu tutan 'ya "Eğer yanlış değerlendirmiyorsak, AK Parti’nin bizati altını kazanlarla müttefik olmasını dilemektedir. Bu çürük yumurta ne hakla hangi yüzle yazıp çizmekte, bunları nasıl söyleyebilmektedir? Bu ne şerefsizliktir? ’nun Fehmi’si Pensilvanya’nın Koru’su alenen husumet aşılamaya çalışmaktadır. Öteden beri kronik MHP düşmanı olan bu zat anlaşılan 15 Temmuz’un rövanşını almak için kuyruğa girenler arasında çoktan yerini almıştır." diyerek sert çıktı.

Sözde gazeteci kimliğiyle yıllarca örgütüne hizmet eden, kripto FETÖ'cü ; son yazısında, AK Parti'nin yerel seçimlerinde büyükşehirleri kaybetmesinden 'yi sorumlu tutmuştu. Partisinin Antalya kampında konuşan MHP Genel Başkanı , Fehmi Koru'ya çok sert sözlerle cevap verdi.

BU NE ŞEREFSİZLİKTİR?

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:
Biz bunların alayını tanıyoruz. Ne yapmak istediklerini az çok biliyoruz. FETÖ'nün Fehmi'si, Pensilvanya'nun Koru'su, 15 Temmuz'un intikamını almak için sıraya girmiştir. Bu şahsın elini kolunu sallayarak dolaşıyor olması hayrettir. Pensilvanya'nın korosunun eski gazeteci kadrosundan olan melun şahıs, MHP'nin, AK Parti'nin altını oyduğunu ifade etmiştir. AK Parti'nin daha az zararlı bir müttefik bulmasını utanmadan sıkılmadan önermiştir. MHP, TBMM'de denge ve denetleme görevi yapmaktadır. Bu çürük yumurta, bu husumet odağı hangi hakla bunları söyleyebilmektedir? Bu ne şerefsizliktirKaranlık dönemlerin kalemşörü olan bu şahsın geçmişinden utanması var mıdır? FETÖ'nün Koru'su kime hangi mesejları veriyor? Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyenler, 15 Temmuz'un intikamını almak isteyenlerdir. Bizim ittifakımız siyasi alışveriş üzerine bina edilmiş değildir. Cumhur İttifakı Türk milletinin iradesiyle inşa edilmiştir.

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