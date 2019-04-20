Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Birliğimizi bozmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
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