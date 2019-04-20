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  • 20.04.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 19:52

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan teröre karşı mücadele mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Hakkari'de yaşanan saldırı sonrası bir mesaj yayınladı. Altun,"Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Birliğimizi bozmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröre karşı mücadele mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Birliğimizi bozmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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