Ankara Büyükşehir Belediyesi şirket operasyonuyla karşı karşıya. Başkanlığa geldiği günden beri gerilim siyaseti izleyen Mansur Yavaş'ın, AK Parti ve MHP'nin 'Belediye şirketleri, daha şeffaf yönetilsin' önerisini neden hemen reddettiği anlaşıldı.

Belediyeye ait birçok şirketi tasfiye edeceğini açıklayan Mansur Yavaş, o şirketlerden 15'inin yönetimini değiştirmek için düğmeye bastı.

Mansur Yavaş belediye şirketlerine operasyon yapacak!

Mansur Yavaş'ın belediye şirketlerini olağanüstü genel kurul yapmaya zorladığı bildirildi. Amaç ise çok açık; şirket yönetimlerine kendi yakınlarını yerleştirmek.

Bazı şirket yönetimlerinin Yavaş'ın talimatı doğrultusunda genel kurul yapmaya hazırlandığı belirtildi.