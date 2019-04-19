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  • Son Güncelleme: 19.04.2019 18:47

Meteoroloji'den san dakika uyarısı geldi: İki bölge hariç her yerde yağış var

Meteoroloji'den san dakika uyarısı geldi... Ülke genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Kıyı Ege ve dışında kalan tüm bölgelerin yağış alacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! İki bölge hariç her yerde...

'nden yapılan duyuruya göre, yağışların çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu ve ile çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

, Batı ve 'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Rüzgarın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI
Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre fırtına, kuzey ve kuzeybatı yönünden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) gerçekleşecek.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamlara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Öte yandan, il merkezi ve doğusunda akşama doğru gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel olarak dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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