Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Berat Kandili nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesinin; Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.
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