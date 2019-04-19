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  • 19.04.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 19:32

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan , nedeniyle twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Erdoğan yayınladığı mesajda kandilin; milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesinin; Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.

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