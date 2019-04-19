31 Mart yerel seçimleri sona erdi. İstanbul'daki seçimlerle ilgili farklı iddalar gündeme geldi. AK Parti, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 3 bavul dolusu belgeyle Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. İstanbul seçimlerinin iptali için olağanüstü itiraz dilekçesini iletti. AK Parti gibi MHP de seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvurusunu gerçekleştirdi.



YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR

İstanbul İl Seçim Kurulu, önceki gün YSK'nın kararını beklemeden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı verdi. Gözler, olağanüstü itiraz başvurusunu değerlendirecek olan YSK'ya çevrildi. AK Parti'nin verdiği 3 valiz dolusu usulsüzlüklerle ilgili belgeleri detaylı bir şekilde inceleyecek olan YSK'nın kararını birkaç gün sürecek yoğun mesainin ardından bildireceği kaydedildi. YSK'nın süratle itirazla ilgili karar vermeyi hedeflediği bildirildi.



SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE ÖN ÇALIŞMA

Sahte seçmen ile ilgili başvurunun, Kurul gündemine alınmasından önce Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden ön çalışma yaptığı öğrenildi.