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  • 18.04.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 12:59

'nin "Yabancı kabin memurları" üniformalarını giydi

(), yolcu memnuniyetini artırmak için hayata geçirdiği 'yabancı kabin memuru istihdamı projesi' kapsamında Kolombiyalı 31, Mauritiuslu 25, Litvanyalı 3 ve Ukraynalı 1 kabin memurunu işe başlattı. Mesleki eğitimlerini tamamlayan yabancı kabin memurları, üniformalarını giydi.

Dünyada en çok ülkeye sefer yapan havayolu şirketi olan THY, yolcularına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli yabancı dilleri bilen kabin memuru sayısını hızla artırıyor. Daha önce Fas, Kazak ve Kırgız uyrukluları işe başlatan THY, bu kez Kolombiya, Mauritus, Litvanya ve Ukraynalılardan oluşan bir grup kabin memurunu daha işe aldı. THY'nin Florya'daki merkezinde mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan yabancı kabin memurları, üniformalarını giydi.

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