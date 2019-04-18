İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan vatandaşları silah zoruyla tehdit ederek, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin kurduğu bir suç örgütü hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri iddiaya göre elebaşılığını Ümit Yalçın'ın yaptığı şüphelilerin bölgede hakimiyet kurabilmek için silahlı bir suç örgütü kurduklarını ve bölgede söz sahibi olmak için uyuşturucu ticareti yaptıkları ve buna karşı çıkanları silahla tehdit ederek pek çok eyleme karıştıklarını tespit etti.

15 TABANCA, 2 TÜFEK VE UYUŞTURUCU MADDE

Organize polisleri sabah saatlerinde 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda hakkına yakalama kararı bulunan 50 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 tabanca, 1 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, çelik yelek, 2 sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar uyuşturucu madde ile 2 bin 215 mermi ve fişek ele geçirdi.

50 KİŞİ EMNİYETTE SORGUDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerde 4'ünün 'Kasten adam öldürmek', 2'sinin 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek' ve 3'ünün ise 'Kasten yaralama' suçlarına karıştığı belirlendi. Gözaltındaki 50 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.