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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 10:22

Muğla'da son dakika! Bodrum'da korkutan deprem! 18 Nisan (Kandilli, AFAD)

Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.3 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İşte Kandilli'den yapılan açıklaması...

Bodrum'da korkutan deprem!

Bodrum'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.3 kilometre altında saat 9.49'da gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

(18 NİSAN 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.04.18 09:49:08 37.0343 27.6593 8.3 -.- 3.2 3.2 YENIKOY-BODRUM (MUGLA)
2019.04.18 07:50:45 35.9653 29.8977 21.3 -.- 2.2 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2019.04.18 07:42:35 39.1437 29.0842 6.5 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
2019.04.18 06:57:27 37.0673 28.3562 3.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
2019.04.18 06:53:05 38.7318 38.1368 6.6 -.- 1.9 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.04.18 06:36:17 37.5535 29.3913 12.9 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.04.18 05:28:14 38.6588 26.8002 7.0 -.- 1.3 -.- YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR)
2019.04.18 05:10:16 35.5738 31.6635 8.4 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ
2019.04.18 05:06:23 37.4220 29.3972 6.3 -.- 1.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.04.18 04:11:26 37.4528 29.3727 8.7 -.- 1.4 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.04.18 03:31:27 37.7360 35.6675 6.8 -.- 1.4 -.- KALKUMAC-KOZAN (ADANA)
2019.04.18 03:03:06 38.7443 38.1580 2.9 -.- 2.3 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
2019.04.18 02:51:56 38.7945 38.0745 7.7 -.- 1.7 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.04.18 02:50:59 38.7417 38.1432 5.0 -.- 1.8 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.04.18 02:41:56 38.7710 38.1647 5.0 -.- 1.8 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)
2019.04.18 02:41:00 38.7490 38.1245 2.9 -.- 1.5 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.04.18 01:22:34 40.2582 27.1987 6.8 -.- 1.8 -.- AZIZIYE-BIGA (CANAKKALE)
2019.04.18 01:19:57 38.7383 38.1270 5.0 -.- 2.0 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)

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