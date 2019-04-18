Bodrum'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8.3 kilometre altında saat 9.49'da gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde can ya da mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (18 NİSAN 2019)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.04.18 09:49:08 37.0343 27.6593 8.3 -.- 3.2 3.2 YENIKOY-BODRUM (MUGLA)
2019.04.18 07:50:45 35.9653 29.8977 21.3 -.- 2.2 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2019.04.18 07:42:35 39.1437 29.0842 6.5 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
2019.04.18 06:57:27 37.0673 28.3562 3.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
2019.04.18 06:53:05 38.7318 38.1368 6.6 -.- 1.9 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.04.18 06:36:17 37.5535 29.3913 12.9 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.04.18 05:28:14 38.6588 26.8002 7.0 -.- 1.3 -.- YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR)
2019.04.18 05:10:16 35.5738 31.6635 8.4 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ
2019.04.18 05:06:23 37.4220 29.3972 6.3 -.- 1.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.04.18 04:11:26 37.4528 29.3727 8.7 -.- 1.4 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.04.18 03:31:27 37.7360 35.6675 6.8 -.- 1.4 -.- KALKUMAC-KOZAN (ADANA)
2019.04.18 03:03:06 38.7443 38.1580 2.9 -.- 2.3 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
2019.04.18 02:51:56 38.7945 38.0745 7.7 -.- 1.7 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.04.18 02:50:59 38.7417 38.1432 5.0 -.- 1.8 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.04.18 02:41:56 38.7710 38.1647 5.0 -.- 1.8 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)
2019.04.18 02:41:00 38.7490 38.1245 2.9 -.- 1.5 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.04.18 01:22:34 40.2582 27.1987 6.8 -.- 1.8 -.- AZIZIYE-BIGA (CANAKKALE)
2019.04.18 01:19:57 38.7383 38.1270 5.0 -.- 2.0 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
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