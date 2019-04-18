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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 22:31

DAKİKA... tatilinin kaç gün olacağı belli oldu

dakika... tatili 9 güne çıkarıldı. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi.

Flaş 'Ramazan Bayramı' kararı

dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla tatili 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ne ilişkin gönderilen idari izin yazısı:

Cumhurbaşkanımız Sayın tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 günü yarım gün ve 7 Haziran günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı şu şekildedir:

"Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir."

RAMAZAN BAYRAMI 4 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR
4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek. 7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.

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