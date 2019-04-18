Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu düzmece çıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasını gezerken yaşanan ve sosyal medyada köpürtülen musakka-antrikot şovu düzmece çıktı.



"HERKESE MUSAKKA, SİZE ANTRİKOT" MİZANPAJI



Sosyal medyada ve CHP'ye yakın yayın organlarında yayınlanan görüntülerde İmamoğlu, "mutfak" denilen bölüme giriyor ve "bugün ne var yemekte" diye soruyor.

Görevliler ise "musakka var, ama size antrikot var" yanıtını veriyor. İmamoğlu ise "olmaz, birine antrikot birine musakka olmaz" diyor.





MENÜYÜ SORDUĞU YER MUTFAK DEĞİL, ÇAY OCAĞI!

Bu diyalog CHP'ye yakın medya tarafından "ilk icraatı tabldotları eşitlemek oldu" şeklinde servis edildi.

Ancak olayın aslı daha sonra ortaya çıktı. İmamoğlu'nun girdiği yer aslında mutfak değil, çay ocağıydı.

İBB'DE BAŞKAN'A ÖZEL YEMEK ÇIKMIYOR

Edinilen bilgiye göre, İBB Yemekhanesi'nde tüm personele aynı yemek çıkıyor ve bugüne kadar İBB Başkanı da o yemekten yiyor.



FARKLI YEMEK İÇİN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TALİMAT GİTMESİ GEREKİYOR

Başkan farklı bir yemek çıkması için Özel Kalem Müdürlüğü'nden garsonlara talimat vermesi gerekiyor.

Dolayısıyla İBB'deki işleyişe göre, yemekte musakka varken İmamoğlu'na antrikot çıkabilmesi için, kendi özel kalem müdüründen talimat gelmiş olması gerekiyor.







MUSAKKA DEDİ ÜNLÜ BALIKÇIDA ÇIKTI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını tartışmalı şekilde alan Ekrem İmamoğlu bugün mesai yaptığı belediyede bir mutfağı teftiş etti.



CHP'liler tarafımdan sosyal medyada paylaşılan videoda, peronele 'Bugün menüde ne var, ne yaptınız'diye soran İmamoğlu, 'kendisine antrikot, çalışanlara musakka' yaptığını söyleyen ustaya tepki gösterdi. İmamoğlu, 'bundan sonra herkese aynı olacak'dedi.

Bu videoyu izleyenler İmamoğlu'nun mütevazi yaşadığı ve çalışanlar gibi musakka yediğini zannederken gerçek çok farklı çıktı.

Oysaki İmamoğlu'nun ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi'nde yemek yemediği, İstanbul'un en ünlü balıkçılarından birisine gittiği belirlendi. Cankurtaran'daki lüks balıkçıda restoran sahibi tarafından karşılanan İmamoğlu'nu yine restoran sahibi İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla ele verdi. Fotoğrafta İmamoğlu'nun ekibi ile mekana giririş yaptığı görülüyor.







250 BİN TL'LİK MÜTEVAZILIK

31 Mart seçimleri ve ardından gelen 17 günlük sürecin ardından Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, tartışmalı bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, görevi teslim aldıktan sonra Saraçhane önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Ekrem İmamoğlu'nun, konuşma yaptığı sırada foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarında, sol bileğindeki lüks saat göze çarptı. IWC markasının Portugieser Perpetual Calendar model saati, 31 bin 450 paund (yaklaşık 250 bin lira) bedelle satılıyor.