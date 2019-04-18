İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Four Seasons Otel'in müşterileriden aldığı sandalye ücreti duyanları şok etti. Ailesi ile birlikte otelin rostoranda giden Ersan Taştekin, hesabı isteyince büyük bir şok yaşadı. Adisyonda kişi başı 30 liradan sandalyeye oturma bedeli de eklendiğini gören Taştekin, ücretini öder ödemez solu- ğu Tüketici Hakları Hakem Heyeti'nde buldu.

Adisyonu sosyal medyadan paylaşan avukat Taştekin, "Four Seasons Oteli'ne bir şeyler içmek için gittik ve her zaman bulunduğumuz kafeye annem, eşim ve kızım ile birlikte dört kişi olarak oturduk. Çay, kahve içtik, tatlı yedik hesabı istedik ve bize 'Chair Cover Charge' (Sandalye ücreti) adı altında kişi başı 30 TL ek ücretle toplam 295 TL hesap getirdiler" dedi. Sosyal medyada da birçok kişi konuyla ilgili yorum yaptı:





Bunun adı soygunculuk.

Resmi olarak soygun yaptıklarını da kabul ediyorlar.

Sandalyeden sonra hava için de para alırlar.

Yazıklar olsun.

Bunlar nasıl insan.

Hırsızlığı adisyona yazacak kadar azdılar.

Birileri artık bu soyguna dur demeli.