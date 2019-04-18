Saat 20.00 sıralarında Elbeyli Köyü Kızıltepe Mevkisi'nde dağlık ve ormanlık alanda define ararken mahsur kalan çok sayıda definecinin durumlarını bir arkadaşları jandarmaya bildirmişti. İhbar sonrası Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve kurtarma ekipleri seferber oldu.

Bölgeye 20.30 sıralarında tüm ekipler ulaşırken, zamanla yarış başladı. AFAD ekipleri oksijen bastıkları mağaraya 22.30 sıralarında özel bir düzenek yardımıyla indiler.

İznik Kaymakam Vekili ve Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, şahısların 5-6 kişi olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Şu anda irtibat kuruldu. Bazılarında bilinç kaybı var ancak hepsi hayatta. Jeneratör çalıştığı için içeride muhtemelen mazotun saldığı karbonmonoksitten zehirlenmişler. Durum muhtemelen iyi gözüküyor. Bir kişiyi çıkardık. Diğerlerine de ulaşmaya ve çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Bölgede çok sayıda jandarma ve 112 ekibinin hazır beklediği, AFAD'ın kurtarma çalışmasının başarıyla bitmesinin beklendiği ve mahsur kalanların hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

MAHSUR KALANLAR SU İSTEDİ

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde iddiaya göre define aramak için açtıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişinin kurtarılması amacıyla saat 20.00 sıralarında çalışma başlatan AFAD ekibi, kuyudakilerden ses gelmesiyle umutlandı. Ekiplerden su isteyen definecilere su yardımı yapılırken kuyuya sarkıtılan boruyla hava verildi.

KAYMAKAM SEYİTOĞLU: MAHSUR KALANLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ

AFAD ekipleri kuyuda mahsur kalan definecileri kurtarmak için kuyunun içine girerken, bütün imkanları seferber ettiklerini belirten İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, "Dikkatli ve özenli bir şekilde mahsur kalanlara ulaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Seyitoğlu, 8 kişi olduğu düşünülen kişilerin kaçak kazı yapmak için Elbeyli Köyü'nde kuyuya girdiğini belirterek, "Bu kişilerden birisi kendi imkanlarıyla kurtulup jandarma ekiplerine veriyor. Haberi aldıktan sonra Valimizin koordinasyonunda ve talimatlarıyla tüm ekipler seferber edildi. AFAD, Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu 7 kişinin ilk etapta kurtarılmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu. Amacımız vatandaşlarımız yaşamsal bir sıkıntı yaşamadan dışarı çıkarılması. Muhtemelen mağarada kendilerine ait mazotla çalışan bir jenaratör ya da metan gazı olabilir. Kendilerinin bu konuda maruz kaldıkları konu ne tam anlamıyla bilmiyoruz dedi.

Hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmaların koordineli bir şekilde sürdüğü kaydeden Suat Seyitoğlu, "Bir kişi kurtulunca ekiplere haber vermiş. Şu anda bölgede yağmur yağıyor. Burası zor bir alanda. Ancak arazi araçlarıyla tüm ekipler olay yerine ulaştı. İdari anlamda çalışmalar Valimizin talimatları ve koordinasyonunda yürütülüyor. İnşallah mahsur kalanlara ekiplerin kendi güvenliğini alıp ulaşmak ve tahliye etme amacındayız" diye konuştu.

ÜÇ KİŞİNİN SAĞ OLARAK KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7-8 kişilik gruptan üç kişi çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden sağ olarak çıkartıldı.

Mağaradan sağ olarak çıkarılan defineciler İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.