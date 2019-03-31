Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 31 Mart yerel seçimlere müdahil oldu ve "Bu gece İstanbul 'da kimse uyuyacak mı?" diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Oylarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz! Kimse görevini yarıda bırakmasın. 48 saat boyunca uyumayacağız, birleştirme tutanaklarına sahip çıkacağız" şeklindeki açıklamasına ilginç destek geldi.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, Türkiye seçimi adlı etikete, "Bu gece İstanbul 'da kimse uyuyacak mı?" diye sordu.
Kati Piri, FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve "terör örgütü yöneticiliği" yaptığı iddiasıyla tutuklanan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmiş ve birlikte fotoğraf çektirmişti.
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