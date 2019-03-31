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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 01:34

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, yerel seçimlerine müdahil oldu!

, yerel seçimlerine müdahil oldu! Piri: “Bu gece İstanbul 'da kimse uyuyacak mı?”

, yerel seçimlere müdahil oldu ve "Bu gece İstanbul 'da kimse uyuyacak mı?" diye sordu.
Genel Başkanı 'nun, "Oylarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz! Kimse görevini yarıda bırakmasın. 48 saat boyunca uyumayacağız, birleştirme tutanaklarına sahip çıkacağız" şeklindeki açıklamasına ilginç destek geldi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, Türkiye seçimi adlı etikete, "Bu gece İstanbul 'da kimse uyuyacak mı?" diye sordu.



Kati Piri, 'den hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve "terör örgütü yöneticiliği" yaptığı iddiasıyla tutuklanan Eş Başkanı , Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmiş ve birlikte fotoğraf çektirmişti.

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