Yol kenarındaki konteynere çarpan TIR'ın şoförü sıkıştı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kayseri- Ankara karayolu Boğazköprü mevkiinde meydana geldi. Zeynel Çetin (58) yönetimindeki 38 ZP 118 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Boğazköprü Gar İstasyonu'nda yol kenarındaki yük konteynerine çarptı.
Şoför mahallinde sıkışan Zeynel Çetin, yaralandı.
Çağırılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Çetin, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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