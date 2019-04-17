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  • 17.04.2019 14:59
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 14:59

Yol kenarındaki konteynere çarpan TIR'ın şoförü sıkıştı

'de kontrolden çıkıp yol kenarındaki yük konteynerine çarpan TIR'ın şoförü , araç içinde sıkışarak yaralandı.

Feci kaza! Konteynere çarpan TIR'ın şoförü...

Kaza, saat 12.00 sıralarında - karayolu Boğazköprü mevkiinde meydana geldi. (58) yönetimindeki 38 ZP 118 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Boğazköprü Gar İstasyonu'nda yol kenarındaki yük konteynerine çarptı.

Şoför mahallinde sıkışan Zeynel Çetin, yaralandı.

Çağırılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Çetin, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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