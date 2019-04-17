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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 14:38

t ile Gündem Ötesi'nin konuğu Enver Beşinci

1 ekranların yayınlanan t ile Gündem Ötesi'nin bu hafta konuğu Koleksiyoner Enver Beşinci. Enver Beşinci'nin konuk olduğu saat 23.45'te ekranlarda olacak.

Pelin Çift ile Gündem Ötesi'nin konuğu Enver Beşinci

t ile Gündem Ötesi'nde bu hafta koleksiyonlerdan eşşiz örnekler eşliğinde tarihin bilinmeyenleri konuşulacak. 'nin 17 Nisan Çarşamba akşamı konuğu Enver Beşinci... 'İslamiyetle başlayan icazetname geleneği Osmanlıda nasıl uygulandı?', 'Nazari ilimlerden tıbbiyeye ,hafızlıktan mürşitliğe birçok alanda verilen icazetnameler ve şehadetnameler hangi bilgileri barındırıyordu?', 'Cumhuriyeyin ilk yıllarında neden el yazması diplomalar verildi?' ve pek çok merak edilen konu masaya yatırılacak.

Pelin Çift ile Gündem Ötesi saat 23.45'te 1'de.

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