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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 15:13

"Fatih" 5 ay sonra yeniden Antalya açıklarında

'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Antalya açıklarına geldi.

5 ay sonra yeniden Antalya açıklarında

2018 yılı Kasım ayında ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı programla Alanya-1 kuyusunda ilk sondaj çalışmasına başlayan Fatih, 5 ay aradan sonra tekrar Antalyaaçıklarında göründü. 229 metre uzunluğunda, yaklaşık 12 bin 200 metre yüksek basınçlı sondaj yapabilme potansiyeline sahip Fatih'i Antalya açıklarında görenler ilgiyle izledi.


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