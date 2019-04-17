18 Nisan af yasası son dakika gelişmesi genel affı yasası Meclis'e gelecek mi? Af ne zaman çıkacak gibi sorular özellikle seçimlerden sonra bayağı bir araştırılmaya başlandı. 16 Nisan af yasası haberleri genel af mahkum ve ceza indirimi affı ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Nisan ayı başında açılması planlanan TBMM Genel Kurulu seçim sonuçlarına yönelik itirazlar nedeniyle 9 Nisan'a ardından 16 Nisan tarihine ertelenmişti.