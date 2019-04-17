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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 16:49

18 Nisan ?

18 Nisan 2019 senesinde konusu tartışılmaya devam ediyor. Peki genel af çıkacak mı? Mahkum ve mahkum yakınları Genel Af ve Ceza İndirimi hakkındaki lerini takip ediyorlar.

18 Nisan af yasası son dakika gelişmesi genel affı yasası Meclis'e gelecek mi? Af ne zaman çıkacak gibi sorular özellikle seçimlerden sonra bayağı bir araştırılmaya başlandı. 16 Nisan af yasası haberleri genel af mahkum ve ceza indirimi affı ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Nisan ayı başında açılması planlanan TBMM Genel Kurulu seçim sonuçlarına yönelik itirazlar nedeniyle 9 Nisan'a ardından 16 Nisan tarihine ertelenmişti.

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