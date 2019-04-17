31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de hazırlanan birleştirme tutanakları, İl Seçim Kuruluna gönderildi.
Maltepe'de, 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işlemi saat 00.22 itibarıyla tamamlandı.
İlçe Seçim Kurulu, sayım işleminin ardından ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi için çalışmalara başladı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan ıslak imzalı birleştirme tutanakları, güvenlik önlemi altında İl Seçim Kuruluna gönderildi.
AK PARTİ İTİRAZ ETTİ
AK Parti, ilçe birleştirme tutanaklarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle YSK'ya iptal başvurusunda bulundu.
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