YSK'dan Maltepe'de flaş karar! 39 sandık yeniden sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Maltepe ilçesinde daha önce sadece geçersizleri sayılan 39 sandığın da tamamının sayılmasına karar verdi. YSK'nın son kararıyla 39 sandığın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı ile ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulaları sayılacak.



Maltepe'de yeniden oy sayımı yapılan 22 sandığın kaldığı, 39 sandığın ilave edilmesiyle 61 sandığın sayılacağı öğrenildi. 61 sandığın sayımının bugün bitmesinin beklendiği, yarın sabah da birleştirme tutanakları hazırlanacağı öğrenildi.



MALTEPE'DE OY SAYIMININ KRONOLOJİSİ

27 Mart 2019: AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı; Türkan Saylan Kongre Merkezi'nin Maltepe Belediyesi'nin aktif olarak kullandığı ve içinde 8 belediye müdürlüğünün olduğu gerekçesiyle oy sayım merkezinin Şehit Erol Olçok SGK Kampüsü'nde yapılmasına yönelik Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Dilekçede; Erol Olçok SGK Kampüsü'nün, Türkan Saylan Kongre Merkezi'nden geniş olduğu ifade edildi.



28 Mart 2019: Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Süleyman Bayar, AK Parti'nin söz konusu talebini reddetti ve seçim kurulu olarak Türkan Saylan Kongre Merkezi'nin kullanılmasına karar verildi. Türkan Saylan Kongre Merkezi'nin terör örgütüne iltisaklı kişilerin kümelendiği Gülsuyu Mahallesi'nde bulunuyor.



31 Mart 2019: AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı; Türkan Saylan Kongre Merkezi'nin içerisinde ve dışarısında Maltepe Belediye Başkanlığı'nın çalışanlarının bulundurulmaması ve görev verilmemesine ilişkin Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na müracaatta bulundu. Kurul, söz konusu başvuruyu kabul etti.



Maltepe Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 20 kişinin oy sayımının yapıldığı Türkan Saylan Kongre Merkezi'ninde aktif olarak görev yaptığı tespit edildi. Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun kararına rağmen Maltepe Belediyesi'nde çalışan Serkan Aslan'ın, yeniden oy sayımında Türkan Saylan Kongre Merkezi'nde görev yapması ve İlçe Seçim Kurulu'nun çalışmalarına müdahalede bulunduğu tespit edildi.



2 Nisan 2019- AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı; Maltepe Belediyesi'nde çalışan Serkan Aslan'ın, ilçe seçim kurulunda çalışmalarına devam ettiği gerekçesiyle söz konusu kişinin Türkan Saylan Kongre Merkezi'nden çıkarılması için Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Dilekçede; Serkan Aslan'ın, İlçe Seçim Kurulu'nda hiçbir resmi görevi olmadığı, İlçe Seçim Kurulu müdürü gibi her işleme karıştığı ve her yapılan işlemde Serkan Aslan'a danışıldığını, Serkan Aslan'ın bağımsız ve tarafsız yapılması gereken seçime gölge düşürdüğü ifade edildi.

Dilekçede; Serkan Aslan'ın tüm uyarı ve ikazlara rağmen İlçe Seçim Kurulu alanı olarak kullanılan Türkan Saylan Kongre Merkezi'ni terk etmeyerek suç işlediği ifade edildi.



2 Nisan 2019- Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu; 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. AK Parti'nin itirazı üzerine CHP, önce iptal oyların, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının tüm oylarının yeniden sayılmasına itiraz etmişti.



3 Nisan 2019- Maltepe'de oy sayımına başlandı. Oy sayımı sırasında oluşan iki kurulun sayısı salonun son noktası da kullanılarak 12 kurula çıkarıldı. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP oylarının iptalini gerekçe gösterip tüm kurulları taciz ve tehdit etti. Hakimler de ilave 10 terminali iptal etti.



3 Nisan 2019- İstanbul İl Seçim Kurulu; sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.



4 Nisan 2019- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Maltepe ilçesinde tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına karar verdi.



6 Nisan 2019: Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nda görevli hakimler, oy sayımın yetişmeyeceğini söyleyip kurul sayısının yeniden 12'ye çıkartılmasını teklif etti.

Hakimin sayımı hızlandıralım talebine CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, "Sayımın sıhhati ve güvenliği süresinden önemlidir" dedi ve teklifi kabul etmedi. Demirtaş, oy sayımındaki kurul sayısının ikiye kalmasında diretti. İki kurulun oy sayımında bulunmasına devam edildi.



11 Nisan 2019: CHP; kurul sayısının 12'ye çıkarılmasını istedi. AK Parti söz konusu teklifi kabul etti



12 Nisan 2019: CHP ve Saadet Partisi; kurul sayısını 30'a çıkarmak istedi. AK Parti kurul sayısının kendilerine tebliğ edilmediği, şu anda ellerinde hazır görevli bulunmadığı ve salonun fiziki durumunun yeterli olmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti. Bunun üzerine tartışma yaşandı ve oy sayımı durduruldu. Oy sayımının Türkan Saylan Kongre Merkezi'nin yerine Şehit Erol Olçok SGK Kampüsü'nde yapıldığı takdirde en az 50 kurul kurulabileceği ifade ediliyor.



14 Nisan 2019: AK Parti Yüksek Seçim Kurulu üyesi Recep Özel, Maltepe'de oy sayımında yapılan usulsüzlüklerle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. YSK, Recep Özel'in başvurusunu kabul etti.



MALTEPE 1. VE 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLARI KURUL ÜYELERİ OLMADAN KARAR ALMIŞ

Recep Özel YSK'ya sunduğu dilekçesinde; Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulu başkanlarının kurul üyeleri olmadan almış oldukları 14 Nisan 2019 tarihli 2019/62 sayılı kararının tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak oy sayım işlemlerine yönelik alınacak kararlar ve diğer hususlara yönelik kararlara 298 sayılı kanunun 18., 19 ve 20 maddeleri uyarınca ilçe seçim kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya katılımların sağlanması suretiyle karar alınmasını gerektiğini hatırlattı.



Özel'in itiraz dilekçesinde; Maltepe'de oyların yeniden sayıldığı süreçte bu zaman kadar hukuka aykırı olarak kurulmuş ve yemini yaptırılmamış ek kurulun yapmış olduğu oy sayım döküm işlemlerinin o sandıklar açısından iptaliyle usulüne uygun ilçe seçim kurulu kararı alınmak suretiyle sayımın yürütülmesine talep etti.



Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı; Maltepe 1. ve 2. Seçim Kurulu başkanlıklarının müştereken verdikleri 14 Nisan 2019 tarihli 2019/62 sayılı kararın birlikte karar vermelerinin mümkün olmadığından, her taleple ilgili olarak her iki seçim kurulunca ayrı ayrı değerlendirilerek karar vermelerine hükmetti. YSK'nın 14 Nisan 2019 tarihli kararında YSK Başkanı Sadi Güven'in imzası bulunuyor.



TERMİNALLERDE BUGÜNE KADAR YAPILAN TÜM SAYIMLAR İPTAL EDİLDİ

YSK Başkanı Sadi Güven'in yazısı Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi. YSK'nın yazısı üzerine Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımları oy çokluğuyla iptal etti.



OYLARIN 5/6'SI YENİDEN SAYILACAK

İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, toplam oyların yaklaşık 5/6'sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak. Karar, AK Parti, MHP ve iki memur üyenin oylarıyla alındı.



15 Nisan 2015- YSK; CHP'nin karara itiraz etmesi üzerine dün yeniden toplandı ve Maltepe 1 ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kurulun, Maltepe ilçe seçim kurullarına, sayımın hızlı yapılabilmesi için yeni terminal kurulması yetkisi de verdiği öğrenildi.

SABAH/KENAN KIRAN