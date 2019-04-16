Son dakika gelişmesine göre, Maltepe İlçe Seçim Kurullarındaki oy sayımı sona erdi. 1089 sandık sayıldı. Tutanak sabah İl Seçim Kurulu'na verilecek. Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi. Birleştirme tutanaklarının yarın öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi.
YSK, pazartesi günü Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı.
Bu kararın ardından 1089 sandıkta başlayan oy sayımı sona erdi. Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başlayacak.
Sabah yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek, kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
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