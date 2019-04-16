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  • 16.04.2019 22:38
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 22:38

'nin 'da lerin yenilenmesi itirazı reddedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ’da lerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazı, Yüksek tarafından reddedildi.

MHP'nin itirazına ret

Yüksek (), 'nin 'daki il belediye başkanlığı lerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

MHP, Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu.

YSK, MHP'NİN İTİRAZINI REDDETTİ
Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin ardından Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

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