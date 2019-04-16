Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nca, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 20.47'de meydana geldiği açıklandı. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar oluşmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 20:47'de Elazığ Sivrice'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.