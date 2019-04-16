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  • Son Güncelleme: 16.04.2019 20:26

'dan ABD'de kritik görüşme

, ABD’de sürdürdüğü temaslar çerçevesinde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile görüştü.

Akar'dan ABD'de kritik görüşme

, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Pentagon'da görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın ABD'de sürdürdüğü temaslar çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki son dönem gelişmeler, ikili ilişkiler, diğer bölgesel güvenlik konuları ile savunma sanayindeki iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Akar tarafından Suriye'de oluşturulması düşünülen güvenli bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili görüş ve talepler dile getirildi.

Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık çerçevesindeki iş birliğinin, iki ülkenin, bölgenin ve tüm dünyanın istikrar ve güvenliği için önemi vurgulandı.

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